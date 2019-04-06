Сегодня, 6 апреля, около трех часов ночи, неподалеку позиций одного из подразделений Объединенных сил, задержали военнослужащего 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевик имел задание совершить диверсию в тылу украинских войск, которые обороняются на Кураховскому направлении.

Диверсантом, который был в гражданской одежде, оказался рядовой 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Б.

«Военнослужащие, которые выполняли боевое задание, заблаговременно заметили нелепые попытки боевиков обойти наши позиции с фланга. Боевика задержали, он оказал необходимую информацию разведке Объединенных сил», - говорится в сообщении.

Напомним, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 апреля противник 17 раз нарушил режим прекращения огня, применив 10 раз запрещенное вооружение, один военный погиб, двое ранены.