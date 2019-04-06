также в разделеПроисшествия
За сутки на Донбассе погиб один украинский военный 19
В Луцке ветеран АТО пытался поджечь себя перед горсоветом 15
На Львовщине трех мужчин засыпало мусором – один погиб 25
На КПВВ «Марьинка» снайпер боевиков ранил пограничника 80
СММ ОБСЕ показала видео обстрела боевиками своего беспилотника 50
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов и понесли потери 15
С начала года на пожарах погибли более 700 украинцев 22
В запорожском суде повесился подозреваемый 46
На Одесчине в ДТП с маршруткой пострадали 7 человек 21
На Львовщине из-за сжигания сухой травы сгорели 3 постройки и 6 гаражей 18
На Днепропетровщине от угарного газ погибли 4 человека 42
С начала войны на Донбассе от мин погибли 269 человек 22
На Буковине пограничники со стрельбой задержали контрабандистов 28
В школе под Киевом старшеклассник распылил неизвестный газ 18
В Одессе пырнули ножом курсанта, не давшего примерить свою фуражку 48
В Одессе под автомобилем прогремел мощный взрыв 239
Нигерийские пираты захватили украинских моряков 57
На Донбассе погибла известная волонтер и боец Яна Червоная 1840

Сегодня, 6 апреля, около трех часов ночи, неподалеку позиций одного из подразделений Объединенных сил, задержали военнослужащего 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевик имел задание совершить диверсию в тылу украинских войск, которые обороняются на Кураховскому направлении.

Диверсантом, который был в гражданской одежде, оказался рядовой 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Б.

«Военнослужащие, которые выполняли боевое задание, заблаговременно заметили нелепые попытки боевиков обойти наши позиции с фланга. Боевика задержали, он оказал необходимую информацию разведке Объединенных сил»,  - говорится в сообщении.

Напомним, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 апреля противник 17 раз нарушил режим прекращения огня, применив 10 раз запрещенное вооружение, один военный погиб, двое ранены.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
13
Теги