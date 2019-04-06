За прошедшие сутки оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив 10 раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями и израсходовав 59 мин калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что враг также обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В трех обстрелах противник применял снайперов.

«В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід» враг 12 раз обстрелял наших защитников: трижды, из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия – вблизи поселка Пески; дважды из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле города Авдеевка; дважды из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-2, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Павлополь; из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Лебединское; из минометов 120-го калибра – возле села Водяное; дважды, из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия – в районе населенного пункта Новотроицкое; из снайперского оружия – возле города Марьинка», - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Північ» противник совершил пять обстрелов: из минометов калибров 120 и 82 мм – вблизи поселка городского типа Зайцево; из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новоалександровка; из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Новолуганское; из минометов 82-го калибра – возле поселка Золотое-4; из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка городского типа Южное.

Вследствие обстрелов вражеских снайперов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив также четырех оккупантов.

Также уничтожена одна единица военной техники российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе один раз – из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід» – дважды: из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Широкино; из станковых противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия – вблизи села Старогнатовка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Північ» обстреляны из минометов калибра 120 мм с расходом 20 мин позиции украинских войск вблизи поселка городского типа Зайцево.

С начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На все обстрелы противника украинские защитники ответили огнем. Потери оккупантов уточняются.

Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.