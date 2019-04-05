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Священный Синод Русской Православной Церкви предложил епархиальным архиереям внимательнее относиться к кандидатам на принятие священного сана и оказывать духовную поддержку новорукоположенным священникам.

Фото: РПЦ

Еще ранее, в марте 2019 года, на заседаниях Высшего Церковного Совета и профильной комиссии Межсоборного присутствия отмечалось, что «особого внимания заслуживает подготовка будущих клириков к семейной жизни и становление священнослужителей как таковых», сообщает сайт журнала «Фома» со ссылкой на «Патриархия.ru».

Тогда же была подчеркнута важность «отеческого внимания» епархиальных архиереев как к духовному состоянию недавно рукоположенных священнослужителей, так и к благополучию их семейной жизни и бытовому благоустройству.

Кроме того, было отмечено как важное условие хиротонии – зрелость рукополагаемых в священны сан, особенно при хиротонии безбрачных.

В связи с этим, Священный Синод на заседании 4 апреля постановил «обратить внимание епархиальных архиереев на важность оказания отеческого архипастырского внимания и духовной поддержки священнослужителям, особенно в первые годы после хиротонии последних» (журнал №34).

В частности, архиереям рекомендовано «проявлять особую осторожность при рукоположении ставленников, имеющих опыт семейной жизни менее года, а также ставленников, жены которых имеют непродолжительный опыт церковной жизни».
В епархиях, где еще нет такой практики, предложено, чтобы правящий архиерей или назначенный им опытный священник «прежде хиротонии ставленника в священный сан проводил пастырскую подготовительную беседу с его женой».

Кроме того, Синод РПЦ дал рекомендации Учебному комитету Русской Православной Церкви в вопросе подготовки учащихся духовных учебных заведений к семейной жизни.
ForUm

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