В среду, 3 апреля, около 22:00 в дежурную часть Днепровского управления полиции обратился местный житель, который сообщил, что на проспекте Соборности он, выгуливая собаку, нашел в сумке младенца. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что между двумя домами в сумке в бетонной конструкции лежит младенец, завернутый в одеяло. Мальчика, который предварительно был рожден в течение последних суток, в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. На данный момент угрозы его жизни нет.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Столичные правоохранители проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей и очевидцев происшествия. Также обращаются к жителям столицы с просьбой предоставить информацию, которая может помочь в установлении женщины, оставили ребенка на улице.

Полезную для следствия информацию можно предоставить Днепровского управления полиции по адресу: улица Красноткацкая, 2 или по телефонам: (067) 650-69-23 и 102.

Напомним, в начале марта в Киеве полицейские задержали женщину, которая после родов оставила младенца в заброшенном доме.

12 марта в Дарницком парке женщина, выгуливая собаку, нашла мертвую новорожденную девочку.