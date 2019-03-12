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Полиция устанавливает обстоятельства смерти младенца, найденного в киевском парке.

По данным столичного главка, страшную находку обнаружила женщина, которая выгуливала собаку.  

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что в полиэтиленовом пакете находится замотанная в тряпку мертвая новорожденная девочка. По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила около четырех суток назад.

Полиция проводит отработку территории парка с целью установления возможных свидетелей и очевидцев происшествия, а следовательно - и роженицы. Окончательная причина смерти ребенка будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Данное сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Дарницкого управления полиции и начато уголовное производство по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обращаются за помощью к гражданам: в раскрытии этого правонарушения поможет информация о женщинах, которые находились на 8-9 месяце беременности; беременных, которые говорили о том, что ребенок не желателен; женщинах на последних сроках беременности, которые несколько дней не выходят из дома.

Если вы имеете такие сведения, предположения или подозрения в отношении лица женщины, которая может быть причастна к событию, просим сообщить по спецлинии 102. Анонимность гарантируется.

Напомним, в начале марта в Киеве полицейские задержали женщину, которая после родов оставила младенца в заброшенном доме.
ForUm

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