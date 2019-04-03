Представитель Московского патриархата призвал расширить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в сторону сбора информации о нарушении религиозной свободы.

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«Мы получаем сведения о многочисленных нарушениях прав верующих Украинской православной церкви», - заявил на совещании ОБСЕ в Австрии зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе, передает «Интерфакс».

По его мнению, необходимо расширить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине таким образом, чтобы она собирала и представляла международному сообществу факты многочисленных нарушений религиозной свободы властями Украины.

Кипшидзе также напомнил, что в 2014 году Венецианская комиссия одобрила "Руководящие принципы относительно правосубъектности религиозных общин", ранее разработанные Бюро по демократическим институтам и правам человека.

«В этих принципах говорится об обязанности государства при предоставлении статуса юридического лица религиозным общинам обеспечивать правовую возможность "самим решать вопросы о своих руководителях, внутренних правилах, структуре общины и методах назначения священнослужителей, а также о своем названии», - напомнил представитель РПЦ.