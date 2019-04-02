В Николаеве срочно закрывают областную детскую инфекционную больницу из-за аварийности здания. Решение было принято сегодня, 2 апреля, во время заседания областной комиссии по технико-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Николаевской ОГА, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Пациенты областной детской инфекционной больницы будут получать качественные медицинские услуги и в дальнейшем. Закрытие из-за разрушения здания больницы не станет этому помехой. Уже сегодня часть детей будет переведена в другие лечебные учреждения», - заявил глава ОГА Алексей Савченко.

Как выяснилось, сегодня к руководству ОГА обратился начальник департамента здравоохранения Павел Георгиев относительно ситуации вокруг здания детской инфекционной больницы. Сообщается, что в марте этого года там были зафиксированы трещины, и началось фактически разрушение здания, скорее всего из-за изменения уровня грунтовых вод.

«Техническое состояние здания и на 2017, и на 2018 год было в целом удовлетворительным. Никаких аварийных ситуаций на время проведения работ не наблюдалось. В марте этого года началось разрушение, в связи с чем департамент здравоохранения заключил соглашение по техническому обследованию несущих конструкций. По итогам обследования экспертами было принято решение, что здание имеет третью категорию годности к эксплуатации. Это означает, что эксплуатация возможна, но не в полном объеме. Однако, учитывая то, что разрушение продолжается, по поручению председателя ОГА мы сегодня собрали внеочередную комиссию. Мы предлагаем, чтобы исключить возможность чрезвычайной ситуации, срочно освободить помещение, ограничить доступ людей, взять под охрану здание», - прокомментировал заместитель председателя ОГА Валентин Гайдаржи.

Савченко подчеркнул, что первоочередным вопросом остается предоставление медицинских услуг пациентам больницы. Поэтому дано поручение срочно организовать их перевод в областную детскую больницу и взрослой инфекционной больницы. Уже сегодня все пациенты будут размещены.

Сейчас профильным службам поставлена ​​задача отработать ограничение доступа к аварийному зданию и взятие ее под охрану.