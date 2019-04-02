Консула Молдовы в Одессе подозревают в получении взятки за выдачу визы гражданину одной из арабских стран, сообщает Думская со ссылкой на антикоррупционную прокуратуру республики.

Инцидент произошел 6 апреля прошлого года. Дипломат якобы потребовав при этом 100 евро.

«На допросе подозреваемый не признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по факту пассивной коррупции по ст. 324 (4) Уголовного кодекса РМ. На данный момент подозреваемому запрещено покидать страну в течение 30 дней. Если он будет признан виновным, ему грозит штраф в размере от 1000 до 2000 условных единиц и лишение права занимать определенные государственные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет», — отмечается в сообщении прокуратуры.