также в разделеОбщество
На Черниговщине прекратили трансляцию 7 российских телеканалов 10
Иностранец заявил, что купил на киевском рынке радиоактивные часы 7
Скандальную судью уволили из-за решения в пользу Коломойского 18
В Украину возвращаются заморозки и снег 150
Жители Закарпатья протестуют против «стены» на границе 157
Укрзализныця назначила 41 дополнительный рейс на пасхальные и майские праздники 11
При увольнении с военной службы Полторак получил 2 миллиона 52
Дело портив главы Госрезерва передали в суд 37
Львовского коммунальщика поймали на взятке в 4,7 миллиона 25
В марте украинские военные уничтожили 56 оккупантов 25
В 2018 году от торговли людьми пострадали более 200 украинцев 14
1 апреля. Картина дня 62
Не появлялся на работе 338 дней: СБУ завела дело против главы Волынского облсовета 95
В трех городах уже отключили отопление 43
Март установил 4 температурных рекорда 26
Разрешения не пересечение линии разграничения сделали бессрочными 141
СБУ обжалует отмену запрета на въезд Добронравова в Украину 28
Общественное зовет кандидатов в президенты на дебаты 26

Консула Молдовы в Одессе подозревают в получении взятки за выдачу визы гражданину одной из арабских стран, сообщает Думская со ссылкой на антикоррупционную прокуратуру республики.

Инцидент произошел 6 апреля прошлого года. Дипломат якобы потребовав при этом 100 евро.

«На допросе подозреваемый не признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по факту пассивной коррупции по ст. 324 (4) Уголовного кодекса РМ. На данный момент подозреваемому запрещено покидать страну в течение 30 дней. Если он будет признан виновным, ему грозит штраф в размере от 1000 до 2000 условных единиц и лишение права занимать определенные государственные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет», — отмечается в сообщении прокуратуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги