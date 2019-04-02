Сложившаяся в Украине религиозная ситуация требует срочного урегулирования, что не в последнюю очередь зависит от того, как в стране будет складываться новая политическая жизнь.

Фото: РПЦ

Об этом сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви Владимир Легойда, сообщает сайт журнала «Фома».

Владимир Легойда подчеркнул, что новую церковную структуру Украины не признала ни одна из Поместных Православных Церквей, а неканонические действия патриарха Варфоломея существенно осложнили межправославные отношения.

– Патриарх Варфоломей своим решением нарушил то, что столетиями было незыблемо в межправославных отношениях, вторгнувшись на каноническую территорию другой Поместной Церкви. В итоге, Русская Церковь была вынуждена констатировать невозможность продолжения отношений с Константинопольским Патриархатом. Фактически, это Константинополь своими действиями разорвал отношения с нами, – отметил представитель Церкви.

– Понятие канонической территории, т.е. исторически сложившейся зоны пастырской ответственности каждой Поместной Церкви, всегда было основой межправославных отношений. До апреля прошлого года никто, включая Константинопольскую Церковь, никогда не подвергал сомнению тот факт, что Украина – это каноническая территория Русской Православной Церкви, – напомнил Владимир Легойда.

Глава Синодального отдела сравнил происходящее в ПЦУ с театром абсурда, отметив, что даже среди ее членов нет четкого понимания и единого мнения относительно того, кто на самом деле ее возглавляет – Сергей Думенко (митрополит Епифаний) или Михаил Денисенко (Патриарх Филарет).

Владимир Легойда также обратил внимание на то, что от сложившейся ситуации в первую очередь страдают прихожане канонической Украинской Православной Церкви.

По его словам, националистически настроенные представители ПЦУ при попустительстве местных властей захватывают храмы канонической Церкви, насильственными методами вынуждают верующих декларировать переход в новообразованную структуру.

Представитель РПЦ подчеркнул, что религиозная ситуация в Украине требует срочного урегулирования, что не в последнюю очередь зависит от того, как будет складываться последующая политическая жизнь в стране.

– Надеюсь, что кто бы ни пришел к власти в Украине, он поймет, что ситуацию необходимо умиротворять. Если разломы по религиозной линии будут продолжаться, никакого спокойствия в Украине быть не может, – заключил Владимир Легойда.