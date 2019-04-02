Президент Европейского Совета Дональд Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов.
Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, стороны провели телефонный разговор.
«Он особо отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов и назвал это важным достижением главы государства», - говорится в сообщении.
Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте проведенного накануне мини-саммита Украина - ЕС в Брюсселе 20 марта.
Также была достигнута договоренность о следующих контактах на высшем уровне.
Как сообщал ForUm, по результатам обработки 99,02% протоколов на выборах президента, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 30,23% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 15,92%.
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