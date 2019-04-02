также в разделеПолитика
Климкин: Украина не изменит внешнеполитический курс с новым президентом 28
Дудкин дал резкий ответ Вилкулу: У Медведчука есть свой собственный кабинет, чтобы написать санкционный список 44
В Житомире член избиркома напал на женщину-полицейского 25
Кремль не будет комментировать выборы в Украине до окончания второго тура 18
В Кремле ответили Зеленскому на слова о компенсациях за Крым и Донбасс 936
Доходы Тимошенко увеличились, у мужа – новый бизнес 79
В Госдуме готовят заявление о непризнании выборов в Украине 134
Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз 648
Зеленский и Порошенко назвали друг друга марионетками 282
Договор о дружбе с Россией прекратил действие 120
Власенко: Штаб Порошенко нарушает избирательное законодательство 105
Соцсети: Тимошенко за деньги сгоняет людей под ЦИК, чтобы сорвать выборы 220
Аваков задекларировал миллионные доходы и несколько квартир 32
Балуха этапировали в колонию в Тверской области РФ 26
Денисова: Задержанных крымских татар таки вывезли в Россию 81
ЕС призывал Россию прекратить преследования крымских татар 36
Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили на год 38
Нардеп-«радикал» подал в суд на Парубия 52

Президент Европейского Совета Дональд Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов.

Как сообщили ForUm’у   в пресс-службе Главы государства, стороны провели телефонный разговор.

«Он особо отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов и назвал это важным достижением главы государства», - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте проведенного накануне мини-саммита Украина - ЕС в Брюсселе 20 марта.

Также была достигнута договоренность о следующих контактах на высшем уровне.

Как сообщал ForUm, по результатам обработки 99,02% протоколов на выборах президента, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 30,23% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 15,92%.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги