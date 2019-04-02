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По состоянию 13:35 2 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 99,02% протоколов на выборах президента.

Как сообщается на сайте ЦИК, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 30,23% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 15,92%, за лидера партии ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,39%, за кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко – 11,68%, за главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 6,92%.

1,18% бюллетеней признаны недействительными.

Как ранее сообщал ForUm, явка избирателей составила 62,8%.
ForUm

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