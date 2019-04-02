Прокуратура города Киева завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Государственного агентства резерва Украины Вадима Мосийчука, служебная халатность которого нанесла государственным интересам ущерб на сумму свыше 6 млн гривен, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным обвинения, на протяжении 2017 год чиновник вопреки требованиям законодательства и рационального использования государственных средств принял ряд необоснованных управленческих решений, согласно которым более 14 тыс. тонн зерна, которые хранились на ГП «Хлебная база № 85» в Харьковской области, были перемещены на ГП « Златодар» на Черкасщине.

Свое решение чиновник мотивировал якобы имеющейся угрозой, связанной с близким расположением зернохранилища к зоне проведения АТО. Вместе с тем в ходе досудебного следствия не установлено никаких документально подтвержденных фактов угрозы потери материальных ценностей, а именно зерна, которое хранилось на территории ГП «Хлебная база № 85» в результате проведения боевых действий на востоке Украины.

Следствием принятия этих управленческих решений стали безосновательные расходы государственных средств для загрузки, разгрузки и транспортировки зерна на сумму более 6 млн гривен.

В ходе досудебного расследования получены неопровержимые доказательства совершения должностным лицом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, то есть ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжкие последствия государственным интересам и интересам отдельных юридических лиц.

Сейчас обвинительный акт в отношении чиновника направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, 4 октября 2018 года сотрудники столичной прокуратуры объявили подозрение и провели обыски у руководителя Государственного агентства резерва Вадиму Мосийчуку.

По данным следствия, чиновник нанес ущерб государству на более 6 миллионов гривен.

31 марта Мосийчуку в аэропорту вручили обвинительный акт.