Главе Государственного агентства резерва Украины Вадиму Мосийчуку в аэропорту вручили обвинительный акт в уголовном производстве по перемещению зерна с харьковской базы на госпредприятие «Златодар» в Черкасской области. Об этом Вадим Мосийчук написал на странице в Facebook, разместив соответствующие фото, передает УНИАН.

«Вот так сегодня после отпуска меня встретила прямо в аэропорту наша доблестная прокуратура Киев. Сначала безосновательно (вроде просто проверка) задержала Госпогранслужба, обыскав не только мои вещи, но и всей семьи, проверили все документы. Затем на «сцене» появился представитель прокуратуры вместе с представителем ГФС!!!! и двумя понятыми, которые оказались безработными гражданами», - отметил он.

Мосийчук отметил, что правоохранители с нарушением процессуальных норм вручили ему обвинительный акт по делу о перемещении зерна с харьковской базы №85 на предприятие «Златодар».

«Акт вручен без вызова в прокуратуру, что, опять же, нарушает все действующие нормы, хотя предварительно с прокурором было договорено, что в понедельник, 1 апреля, я приеду сам в прокуратуру», - утверждает Мосийчук.

Председатель госагентства назвал дело против него «ангажированным», а отношение прокурора Галюк к делу и лично к нему «предвзятым».

Напомним, в октябре 2018 года столичная прокуратура объявила подозрение и провела обыски в квартире Вадима Мосийчука. Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

