После проверки торгового центра на Майдане Незалежности и прилегающей к нему территории опасных предметов и веществ не обнаружено, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Усилия сотрудников полиции направлены на установление и задержание псевдоминера.

Как ранее сообщал ForUm, после сообщения о минировании из ТЦ были эвакуированы около 2000 человек.