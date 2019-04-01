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Национальная общественная телерадиокомпания Украины приглашает кандидатов на пост Президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах. Соответствующее заявление распространила пресс-служба НОТУ.

«Теле- и радиоканалы Общественного вещателя не принадлежат ни одной политической или бизнес-группе, работают исключительно в интересах украинских граждан на средства налогоплательщиков, поэтому могут выступить площадкой для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях», - отмечается в нем.

Закон Украины «О выборах Президента Украины» в статье 62 определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов. В частности, согласно закону такие дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут и транслируются в эфире национальных Общественных теле- и радиоканала. Предвыборные теледебаты также могут бесплатно транслироваться другими каналами вещания.

Кандидаты на пост Президента Украины принимают участие в теледебатах лично. В случае отказа одного из кандидатов на пост Президента Украины принять участие в теледебатах или невозможности его участия в них выделенное для теледебатов время предоставляется другому кандидату.

Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и направит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов на пост Президента Украины.

Напомним, по итогам обработки 80% бюллетеней первое место занимает глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с 30,41%  голосов. Второе место за действующим главой государства Петром Порошенко с 16,02%.
ForUm

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