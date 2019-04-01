ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%, не устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, разрешенную законодательством, сообщает пресс-служба компании.

«В марте мы смогли закупить газ на европейском рынке по привлекательной цене и готовы предложить его нашим клиентам. Так что цена газа для населения зафиксирована государством на более высоком уровне, мы отказались от процента за услуги поставки, заложенного в тариф», – говорится в сообщении.

В НАК подчеркнули, что клиенты его газоснабжающей компании с апреля будут получать газ дешевле - по 8,38 грн за кубометр.

Напомним, «Нафтогаз Украины» с 1 апреля снизил цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, которые покупают газ на условиях оплаты в течение или после периода поставки, на 23,6%.