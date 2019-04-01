также в разделеЭкономика
В Украине резко подскочили цены на бензин 49
Суд по делу Коломойского и Приватбанка переходит к дебатам 11
НБУ оштрафовал «ОТП БАНК» на 7 миллионов 33
После первого тура курс гривни укрепился 3
Выросли тарифы Укрзализныци на грузоперевозки 21
В Украине на третьего ребенка будут платить 1700 гривен 46
Украина потеряла статус третьего в мире экспортера меда 38
Коболев: «Северный поток-2» не заработает с 1 января 2020 года 114
НКРЭКУ оштрафовала еще 3 облгаза 39
Дефицит внешней торговли Украины вырос на 5% 74
Долги по зарплате в Украине сократилась до 2,5 миллиарда 30
ЕС выделил Украине на утепление жилых домов $104 миллиона 44
Зубко: Отключения водоканалов с 1 апреля не будет 55
Дания снова запретила строить «Северный поток-2», Коболев вспомнил Подервянского 113
«Нафтогаз» снова снижет цены на газ для промышленности 71
Украина побила исторический рекорд по сбору зерновых 126
Кабмин упростил условия ведения бизнеса 90
Минфин одолжил на внутреннем рынке 5,5 миллиарда 32

ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%, не устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, разрешенную законодательством, сообщает пресс-служба компании.

«В марте мы смогли закупить газ на европейском рынке по привлекательной цене и готовы предложить его нашим клиентам. Так что цена газа для населения зафиксирована государством на более высоком уровне, мы отказались от процента за услуги поставки, заложенного в тариф», – говорится в сообщении.

В НАК подчеркнули, что клиенты его газоснабжающей компании с апреля будут получать газ дешевле - по 8,38 грн за кубометр.

Напомним, «Нафтогаз Украины» с 1 апреля снизил цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, которые покупают газ на условиях оплаты в течение или после периода поставки, на 23,6%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги