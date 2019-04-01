Патриарх Кирилл обратился к участникам XIII Всемирного конгресса семей в Вероне с призывом защитить традиционную семью.

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«Развитие общества не будет успешным без верности подлинным духовно-нравственным идеалам, ведь без них не может полноценно существовать ни один народ. Среди этих идеалов важное место занимает семья как благословенный Богом союз мужчины и женщины, основанный на крепком фундаменте веры и любви», - говорится в обращении к конгрессу, опубликованном на сайте Московского Патриархата, сообщает «Интерфакс».

Предстоятель РПЦ отметил, что современному обществу необходимы «серьезные перемены, которые заключаются прежде всего в отказе от ложных ценностей и норм, противоречащих Божественному закону, от насаждаемого культа греха».

Как сообщают зарубежные СМИ, участники форума приветствовали послание патриарха Кирилла аплодисментами.

В этом году Всемирный конгресс семей столкнулся с сопротивлением со стороны леволиберального политического крыла. На улицах Вероны проходили протесты ЛГБТ-активистов и сторонников абортов, в результате к зданию, где проходил форум, были стянуты дополнительные силы полиции.