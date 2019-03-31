также в разделеВыборы
В соцсетях с восторгом восприняли призыв Джамалы не голосовать за Зеленского 38
Президент: Выявленные нарушения не повлияют на результат выборов 10
Похоже на подкуп: Полиция заинтересовались получателями «матпомощи» 9
Полиция открыла 31 дело в связи с нарушениями во время выборов 8
Закарпатские венгры пожаловались на украиноязычные бюллетени 17
Полиция зафиксировала попытку выноса с участка бюллетеней представителями Тимошенко 25
Российских пропагандистов не пустили на участок в Минске 14
Национальный экзит-пол: Зеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8% 82
Зеленский отреагировал на результаты exit poll 62
В сети появилось видео подкупа избирателей в пользу Юлии Тимошенко 64
Экзит-пол «Социс»: Во второй тур проходят Зеленский и Порошенко 398
Полярники на станции «Академик Вернадский» уже проголосовали 25
В ЦИК уверяют, что кибератаки не повлияют на результаты выборов 53
Штаб БПП: В Киеве ставили подписи исчезающими чернилами 46
ЦИК: Системных нарушений на выборах пока не зафиксировано 13
На Запорожье зафиксировали подвоз избирателей к участку 29
СМИ: Власти могут сфальсифицировать выборы в пользу Порошенко 108
Названы самые популярные нарушения на выборах 47

В Днипре за нарушение избирательного законодательства полиция задержала экс-главу запрещенной организации «Союз советских офицеров» Виктора Марченко, который опубликовал фото своего бюллетеня в Facebook.

Об этом сообщил лидер «Национального корпуса» в Днепропетровской области Денис Котенко.

«Марченко, известный в Днипре коммунист и сепар, задержан полицией за нарушение тайны голосования. Он выложил в свой Facebook фото с бюллетенем своего пророссийского «товарища» Бойко. Сейчас размахивает паспортом Украины в обложке «ссср». Наши ребята - понятые. Следим», - написал он в Facebook.

Напомним, в феврале активисты организации С14 из Днипра провели акцию протеста против назначения сторонника «русского мира» Виктора Марченко на пост главы окружной избирательной комиссии №24.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
4
Теги