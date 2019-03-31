В Днипре за нарушение избирательного законодательства полиция задержала экс-главу запрещенной организации «Союз советских офицеров» Виктора Марченко, который опубликовал фото своего бюллетеня в Facebook.

Об этом сообщил лидер «Национального корпуса» в Днепропетровской области Денис Котенко.

«Марченко, известный в Днипре коммунист и сепар, задержан полицией за нарушение тайны голосования. Он выложил в свой Facebook фото с бюллетенем своего пророссийского «товарища» Бойко. Сейчас размахивает паспортом Украины в обложке «ссср». Наши ребята - понятые. Следим», - написал он в Facebook.

Напомним, в феврале активисты организации С14 из Днипра провели акцию протеста против назначения сторонника «русского мира» Виктора Марченко на пост главы окружной избирательной комиссии №24.