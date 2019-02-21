Активисты организации С14 из Днипра провели акцию протеста против назначения сторонника «русского мира» Виктора Марченко на пост главы окружной избирательной комиссии №24.

Об этом сообщил член организации Андрей Кулиш.

«Заседание окружной комиссии по выборам Президента проводит сепаратист Виктор Марченко. Человек, который организовал тысячные пророссийские митинги, призвал публично к сепаратизму, ждал «русскую освободительную армию», поднимал российский флаг у городского совета», - написал он в Facebook.

«Мы решили подъехать и узнать: что это за безобразие? Наша страна отмечает 5-ю годовщину гибели Небесной Сотни, а в Днипре на должность ОИК назначают сепаратиста. Это плевок в лицо погибшим и их семьям», - добавил активист.

При этом Кулиш возмутился реакцией членов комиссии.

«Несколько человек, преимущественно пожилые женщины, вообще за него заступились.

Большинство вообще отморожено молчит, как будто ничего и не произошло.

Поистине, это население заслуживает перманентный кризис и то положение вещей, который есть в стране», - заявил он.

Позже активист добавил, что Марченко отказался от должности.

Председатель запрещенной в Днипре окружным административным судом (15 июня 2017 года) организации «Союз советских офицеров» Марченко постановлением Центральной избирательной комиссии от 19 февраля 2019 назначен председателем окружной избирательной комиссии по выборам Президента Украины №24 в Днипре. Его кандидатуру на должность председателя окружной избирательной комиссии предложил народный депутат и кандидат в Президенты Украины Каплин.

В 2014 году Марченко участвовал в сепаратистских митингах в городе под флагом РФ. Весной 2014 он заявил, что Днипро – южная столица Российской империи. На митинге люди держали флаг России и флаг общественной организации «Союз советских офицеров».

Кроме того, он заявлял, что российские войска на территории так называемых «ЛНР» и «ДНР» отсутствуют, а Крым по праву принадлежит России.