Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявляет, что большинство анонимных сообщений о якобы минировании избирательных участков в Днипре поступили с территории РФ.

«Отчиталась полиция Днепропетровской области. Во всех 11 случаях были отслежены трафики. В большинстве случаев звонки поступали не из нашего государства - с территории Российской Федерации», - рассказал Князев на брифинге в воскресенье в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он сообщил, что в трех случаях эта информация была квалифицирована как теракт, уголовные производства переданы для расследования в Службу безопасности Украины по подследственности.

Как сообщал ForUm, первые сообщения о заминировании поступили в полицию 31 марта в 14:30. Все они оказались ложными.