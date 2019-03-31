Сообщение о заминировании 9 избирательных участков в Днипре оказались ложными, сообщает пресс-служба полиции.

Во время проверки никаких взрывчатых веществ или предметов обнаружено не было.

Первые сообщения о заминировании поступили в полицию 31 марта в 14:30. Для проверки всех заминированных объектов на место выезжали сотрудники взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативная группа.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Принимаются меры по установлению лица, сообщившего о заминировании участков.