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Сотрудники Национальной полиции Украины в Краматорске Донецкой области проверяют сообщение об угрозе взрыва автомобиля Audi 6. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что сейчас правоохранители обследуют авто и прилегающую территорию. Внешне транспорт не имеет признаков заминирования. Владелец автомобиля и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В полиции Донецкой области отметили, что периметр вокруг автомобиля оцеплен, сотрудники полиции обеспечивают охрану потенциально опасного района. На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Напомним, сегодня неизвестный сообщил в полицию о минировании отеля по улице Институтская в Киеве.
ForUm

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