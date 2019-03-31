На площади перед зданием ЦИК в Киеве установлены две палатки, внутри которых находятся пластиковые столы и стулья. Также там продолжают находиться несколько десятков молодых людей спортивной внешности, которые пришли к ЦИК еще утром, сообщает Укринформ.

У одной из палаток корреспонденту удалось пообщаться с народным депутатом фракции «Батькивщина» Аленой Шкрум. Она пояснила, что в этих палатках будут размещаться приемные народных депутатов – в одной ее, а в другой – Алексея Рябчина, также парламентария от «Батькивщины».

Кроме того, по ее словам, часть людей, которые сейчас находятся возле ЦИК, пришли на митинг, заявку на который подавали народный депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко и общественная организации сторонников партии.

«Сегодня Игорь Луценко подал заявку в том числе от него как народного депутата на мирное собрание под ЦИК на этой площади и на прием граждан народными депутатами. До этого уже была подана нашими общественными организациями заявка (на митинг, - ред.) на этот именно день на этой площади», - рассказала Шкрум.

Парламентарий также отметила, что нынешний митинг был организован для того, чтобы требовать от ЦИК правильного и честного подсчета голосов избирателей.

Также Шкрум сказала, что в случае выявления фальсификаций сразу будет заходить в Центризбирком и подавать жалобы.

«Здесь есть общественные организации, есть участники АТО, наши партийные деятели. Но здесь есть, к сожалению, часть людей, которые начали собираться, но среди которых были бабушки и парни, которых мы не знаем, и которые якобы собрались по каким-то объявлениям в Интернете за деньги, но их абсолютное меньшинство», - добавила депутат.

В свою очередь несколько молодых людей, участников акции, заверили, что в каком-либо митинге не участвуют, а пришли «просто так» или «просто гуляют» и «зашли посмотреть, что здесь происходит».

Вход в здание Центризбиркома охраняют нацгвардейцы.