В Киеве сегодня ночью полицейские задержали еще трех участников транснациональной организованной преступной наркогруппировки. В складском помещении в столице оперативники изъяли 500 кг особо опасного наркотического средства – героина, сообщает пресс-служба полиции.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что это самая крупная партия изъятого героина за время независимости Украины.

В рамках спецоперации, которую провели оперативники Нацполиции, уже утром полицейские разоблачили еще трех участников международной наркогруппы контрабандистов. Как рассказал начальник Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрей Кихтенко, в арендованном наркопреступниками гаражном помещении рядом с сотнями килограммов фруктов полицейские обнаружили 500 килограммов героина. Поэтому общий вес изъятой партии составил 600 кг, а ее стоимость на «черном» рынке составляет более 50 млн долларов.

В состав разоблаченной группы вошли граждане Турции, Румынии, Македонии и Молдовы. Участники ОПГ занимались противоправной деятельностью на протяжении длительного времени, имея преступные связи по всему миру. Поэтому они осуществляли поставки героина из стран Центральной Азии в Евросоюз через территорию нашего государства.

Напомним, сегодня ночью оперативные работники Департамента противодействия наркопреступности совместно с Главным следственным управлением, Департаментом патрульной полиции и управлением уголовного анализа задержали активного члена группы контрабандистов. В автомобиле у мужчины полицейские обнаружили и изъяли 100 кг героина, которые были тщательно скрыты.