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В Киевской области задержан иностранец, пытавшийся переправить через территорию Украины партию героина весом 100 кг. Об этом в воскресенье, 31 марта, заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Сообщается, что 39-летний гражданин сразу двух соседних европейских стран оборудовал тайник в автомобиле премиум-класса. Сотрудникам правоохранительных органов понадобилось более трех часов, чтобы изъять все наркотики из авто.

Героин пытались переправить из Средней Азии в Европу.

Напомним, работники ГПУ и СБУ разоблачили разветвленную организацию торговцев наркотиками, которая насчитывала до тысячи участников.
ForUm

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