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В центре Киева из отеля Украина по улице Институтской проводят эвакуацию около 150 человек из-за анонимного сообщения о заминировании, заявили в отделе коммуникации полиции Киева.
На месте события работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, наряды патрульных, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.
«Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После завершения обследования событию будет дана правовая квалификация», - сообщили в полиции.
Напомним, что в Чернигове в воскресенье, 31 марта, неизвестный заявил о намерении подорвать штабы одного из кандидатов в президенты.
Напомним, в Украине в воскресенье, 31 марта, стартовали президентские выборы 2019 года. В этот день с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов.
ForUm

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