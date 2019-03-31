также в разделеМир
Эрдоган: Мы обязательно добьемся урегулирования сирийского вопроса 38
На выборах президента Словакии впервые победила женщина 55
В Греции произошло мощное землетрясение 243
Во Франции снова протестуют, несмотря на запрет 107
Турция нанесла авиаудары по курдам в Ираке 26
Мэй планирует очередное голосование по соглашению о Brexit 22
В Словакии проходит второй тур выборов президента 64
Cегодня в мире пройдет акция «Час Земли» 45
В Венесуэле снова блэкаут 69
Туск созывает заседание Евросовета из-за Brexit 17
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение о Brexit 43
В Бангладеш жертвами пожара в небоскребе стали 25 человек 27
В РФ подтвердили прибытие российских «специалистов» в Венесуэлу 36
Радиацию с «Фукусимы» нашли на Аляске 50
Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще 2 года 14
В РФ начали проверять вильнюсских судей из-за приговора экс-министру СССР 46
Мальтийский спецназ освободил захваченный мигрантами танкер 31
В Беларуси полетели головы чиновников после визита Лукашенко в коровник 186

На востоке Турции в городе Малатья в ходе проведения муниципальных выборов произошла стрельба на избирательном участке, что привело к гибели двух человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что на избирательном участке произошла потасовка между двумя сторонами. Во время конфликта один мужчина выхватил пистолет и застрелил своих противников.

Лидер оппозиционной партии «Партия благополучия» Темель Карамоллаогу рассказал, что погибшими являлись наблюдатели от его партии. Они пытались помешать открытом голосованию и за это были застрелены.

Правоохранители задержали стрелка.

Напомним, в Украине в воскресенье, 31 марта, стартовали президентские выборы 2019 года. В этот день с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги