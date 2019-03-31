На востоке Турции в городе Малатья в ходе проведения муниципальных выборов произошла стрельба на избирательном участке, что привело к гибели двух человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что на избирательном участке произошла потасовка между двумя сторонами. Во время конфликта один мужчина выхватил пистолет и застрелил своих противников.

Лидер оппозиционной партии «Партия благополучия» Темель Карамоллаогу рассказал, что погибшими являлись наблюдатели от его партии. Они пытались помешать открытом голосованию и за это были застрелены.

Правоохранители задержали стрелка.

Напомним, в Украине в воскресенье, 31 марта, стартовали президентские выборы 2019 года. В этот день с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов.