На выборах 2019 по состоянию на 11:00 на специальных избирательных участках в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) проголосовали более 20% военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что в районе проведения операции Объединенных сил продолжается процесс голосования.

«С восьми часов утра на специальных избирательных участках в районе проведения операции Объединенных сил продолжается процесс голосования. Личный состав частей и подразделений Объединенных сил активно приобщается к избирательному процессу. По состоянию на 11:00 на отдельных участках свой выбор сделало уже более 20% избирателей в погонах», - сообщается на странице пресс-центра ООС.

Напомним, 25 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разъяснил военнослужащим порядок реализации их конституционного права на участие в выборах президента Украины и алгоритм действий в случае отсутствия военного по месту прописки или в случае лечения в стационаре.

Ранее в Генштабе сообщили, что для военнослужащих ВСУ в целом по Украине создали 93 избирательных участка для участия в выборах президента Украины.

Напомним, в Украине в воскресенье, 31 марта, стартовали президентские выборы 2019 года. В этот день с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов.