также в разделеВыборы
СМИ: Власти могут сфальсифицировать выборы в пользу Порошенко 13
Названы самые популярные нарушения на выборах 12
Житомирский мэр и глава ОГА сфотографировались с бюллетенем 14
Почти 50% избирателей уже проголосовали 256
На президентских выборах проголосовали уже пять миллионов украинцев 39
Голосованием Ляшко занялась полиция 81
ЦИК готова к возможному вмешательству РФ в систему «Выборы» 17
КИУ назвал главные проблемы в день голосования 20
Порошенко пришел голосовать с семьей 35
В день выборов МВД усилило охрану государственных объектов 35
ЦИК: Явка на 11:00 превысила 16% 422
Тимошенко с мужем проголосовала в Киеве 43
Кличко приехал голосовать на велосипеде 60
Два участка открылись с задержкой в Харьковской области 65
На Волыни зафиксировали первое нарушение на выборах 52
В Украине открылись избирательные участки 91
«А говорили, что под дулами автоматов только сепаратисты голосуют»: украинцы шокированы выходом «Альфы» на улицы городов 188
Геращенко: Россия пытается уменьшить явку в прифронтовой зоне 79

На выборах 2019 по состоянию на 11:00 на специальных избирательных участках в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) проголосовали более 20% военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что в районе проведения операции Объединенных сил продолжается процесс голосования.

«С восьми часов утра на специальных избирательных участках в районе проведения операции Объединенных сил продолжается процесс голосования. Личный состав частей и подразделений Объединенных сил активно приобщается к избирательному процессу. По состоянию на 11:00 на отдельных участках свой выбор сделало уже более 20% избирателей в погонах», - сообщается на странице пресс-центра ООС.

Напомним, 25 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разъяснил военнослужащим порядок реализации их конституционного права на участие в выборах президента Украины и алгоритм действий в случае отсутствия военного по месту прописки или в случае лечения в стационаре.

Ранее в Генштабе сообщили, что для военнослужащих ВСУ в целом по Украине создали 93 избирательных участка для участия в выборах президента Украины.

Напомним, в Украине в воскресенье, 31 марта, стартовали президентские выборы 2019 года. В этот день с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги