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Работники ГПУ и СБУ разоблачили разветвленную организацию торговцев наркотиками, которая насчитывала до тысячи участников. Об этом Юрий Луценко написал в Facebook.

«Самая результативная антинаркотическая операция ГПУ и СБУ: задокументирована и задержана разветвленная организация общей численностью до 1000 участников, которая торговала за криптовалюту наркотиками через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере Телеграмм», - сообщил генпрокурор. По его словам, в ходе обысков у задержанных изъято оружие, наркотики и около $10 млн наличных.

В организации действовала сеть наркокурьеров, закладчиков, она имела криптокошельки и аккаунты на криптобиржах. Силовое подразделение занималось рэкетом, физическим насилием против конкурентов. Членов своей организации карали отрубанием пальцев. Как отметил Луценко, 20 организаторов наркосети получили меры пресечения: арест или залог в 100 млн грн, 300 млн грн (рекорд - 349 млн), четверо арестованы без права залога.

«Прокуроры и следователи не спят третьи сутки. Но такая справедливость суда всем нравится», - подытожил генпрокурор.

По предварительным данным, ежегодный оборот этой преступной организации составлял десятки миллионов долларов. Как отмечают силовики, эти средства инвестировались в недвижимость и бизнес, в том числе в Российской Федерации и других странах.
ForUm

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