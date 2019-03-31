также в разделеМир
Эрдоган: Мы обязательно добьемся урегулирования сирийского вопроса 34
В Греции произошло мощное землетрясение 239
Во Франции снова протестуют, несмотря на запрет 107
Турция нанесла авиаудары по курдам в Ираке 25
Мэй планирует очередное голосование по соглашению о Brexit 20
В Словакии проходит второй тур выборов президента 62
Cегодня в мире пройдет акция «Час Земли» 44
В Венесуэле снова блэкаут 67
Туск созывает заседание Евросовета из-за Brexit 17
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение о Brexit 43
В Бангладеш жертвами пожара в небоскребе стали 25 человек 27
В РФ подтвердили прибытие российских «специалистов» в Венесуэлу 36
Радиацию с «Фукусимы» нашли на Аляске 47
Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще 2 года 14
В РФ начали проверять вильнюсских судей из-за приговора экс-министру СССР 46
Мальтийский спецназ освободил захваченный мигрантами танкер 31
В Беларуси полетели головы чиновников после визита Лукашенко в коровник 185
Европарламент одобрил закон о запрете одноразового пластика 50

В Словакии во втором туре президентских выборов победила адвокат и местный общественный деятель Зузана Чапутова. Об этом свидетельствуют результаты подсчета местным Центризбиркомом 100% протоколов, передает словацкое издание Dennik N.

Согласно результатам голосования, за Чапутову проголосовали 58,41% избирателей, ее соперник во втором туре - заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович набрал 41,59%.

Явка на избирательные участки составила около 41%.

Чапутова станет пятым словацким президентом и первой женщиной-президентом в истории Словакии.

В должность новый президент должна вступить 15 июня.

По информации издания, Марош Шефчович еще до полуночи по местному времени признал свое поражение и по телефону поздравил свою оппонентку.

Напомним, в Украине в воскресенье, 31 марта, стартовали президентские выборы 2019 года. В этот день с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
48
Теги