В Словакии во втором туре президентских выборов победила адвокат и местный общественный деятель Зузана Чапутова. Об этом свидетельствуют результаты подсчета местным Центризбиркомом 100% протоколов, передает словацкое издание Dennik N.

Согласно результатам голосования, за Чапутову проголосовали 58,41% избирателей, ее соперник во втором туре - заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович набрал 41,59%.

Явка на избирательные участки составила около 41%.

Чапутова станет пятым словацким президентом и первой женщиной-президентом в истории Словакии.

В должность новый президент должна вступить 15 июня.

По информации издания, Марош Шефчович еще до полуночи по местному времени признал свое поражение и по телефону поздравил свою оппонентку.

Напомним, в Украине в воскресенье, 31 марта, стартовали президентские выборы 2019 года. В этот день с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов.