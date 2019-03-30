также в разделеПроисшествия
На Закарпатье силовики изъяли 120 кг героина 7
СБУ в зоне ООС разоблачила на взятке руководителя управления Гоструда 13
Под Авдеевкой в результате обстрела ранен боец ВСУ 15
В Крыму задержали еще одного активиста 15
Штаб ООС: Обстановка на Донбассе обострилась 131
На Донбассе погиб военный, еще двое – ранены 20
Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, потерь нет 21
На Харьковщине аварийно приземлился военный вертолет 40
На полигоне под Черниговом ранен военный 24
Названа причина взрывов и масштабного пожара в Кропивницком 119
На Бориспольском шоссе столкнулись 19 авто 48
Российские силовики задержали еще трех крымских татар 53
ООС: Боевики стреляют из запрещенного вооружения, но обошлось без потерь 31
Пожар на автостоянке в Кропивницком уничтожил 18 машин 64
В Кропивницком – крупный пожар на стоянке, есть пострадавшие 66
В Николаеве после задержания полицейскими умер мужчина 130
Обострение в зоне ООС: 23 обстрела, ранен 1 военный 29
В Донецкой области на шахте произошел пожар 51
От начала текущих суток оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Противник дважды обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» – в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески», - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения, которые обстрелял противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери оккупантов уточняются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1499 грн.
11
Теги