Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
«Противник дважды обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» – в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески», - говорится в сообщении.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Подразделения, которые обстрелял противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери оккупантов уточняются.
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