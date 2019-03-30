В субботу, 30 марта 2019, российские оккупационные войска продолжили нарушать режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, в результате чего был ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 боевики один раз обстреляли позиции украинских военных. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Враг открыл огонь по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Авдеевка. Обстрел длился около 20 минут.

«По предварительной информации, от начала этих суток один украинский военнослужащий получил ранение», - отметили в ведомстве.

Напомним, в течение минувших суток ситуация в зоне ООС значительно обострилась.