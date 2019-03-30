В течение минувших суток ситуация в зоне ООС значительно обострилась. Противник 19 раз нарушил режим прекращения огня, применив 16 раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями и израсходовав 100 боеприпасов калибров 152, 122, 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід» враг обстрелял наших защитников семь раз: дважды – из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Широкино; из минометов калибра 82 мм – в районе населенных пунктов Авдеевка и Водяное; из станковых противотанковых гранатометов – возле населенного пункта Лебединское; из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Верхнеторецкое; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Павлополь», - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Північ" противник произвел 12 обстрелов: четыре раза – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевых машин пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов – в районе поселка городского типа Троицкое; трижды – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты БМП-1 – вблизи населенного пункта Новоалександровка; из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров – возле села Крымское; из артиллерийских систем калибра 152 мм – вблизи города Попасная; из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Хутор Вольный; из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов – вблизи поселка Золотое-4; из стрелкового оружия – возле поселка городского типа Зайцево.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив шестерых оккупантов.

Также ответным огнем уничтожены зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» и станция РЭБ Р-330Ж «Житель» российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Напомним, вчера на Донбассе погиб военный, еще двое – ранены.