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Движение «желтые жилеты» во Франции в субботу, 30 марта, снова собираются на протесты, чтобы поддержать активистку, раненую в результате конфронтации с полицией, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что демонстрантам не мешают запрет протеста и многочисленные травмы за 20 недель демонстраций.

Протесты пройдут в Париже, Бордо и других городах, чтобы продолжать давление на президента Эммануэля Макрона.

Они также демонстрируют солидарность с Женевьеве Лягей, 73-летней антиглобалисткой, которая получила травму головы в южном городе Ницце в прошлую субботу. Прокурор сказал, что полицейский толкнул ее.

Отметим, на прошлых выходных на протесты вышли более 40 тысяч французов. 

Масштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Позже протестующие выдвинули и другие социальные требования. Акции протеста проходят каждую субботу и зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Напомним, почти 2 тысячи «желтых жилетов» были осуждены с начала протестов.
ForUm

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