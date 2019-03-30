В Словакии утром в субботу, 30 марта, началось голосование во втором туре президентских выборов.

За кресло главы государства борются социально-либеральная общественная активистка и адвокат Зузана Чапутова и беспартийный еврокомиссар Шефчович, которого поддерживает популистская правящая партия SMER, сообщает DW.

В первом туре, состоявшемся 16 марта, Чапутова уверенно заняла первое место с более 40 процентами голосов. За Шефчовича, финишировавшего вторым, проголосовали почти 19 процентов избирателей.

Согласно опросу, проведенному накануне второго тура выборов, 45-летняя Чапутова существенно опережает своего конкурента, имея поддержку более 60 процентов граждан. За Шефчовича готовы отдать голоса немного меньше 40 процентов словаков.

Чапутова может стать первой женщиной-президентом в истории Словакии. Впрочем, президент Словакии выполняет в основном представительские функции.

Голосование продлится до 22 часов по местному времени. Результаты выборов ожидаются на следующий день, 31 марта. Право голоса в Словакии имеют более четырех миллионов избирателей. Явка в первом туре составила 49 процентов. Ожидается, что во втором туре она будет еще ниже.

Президент в Словакии - в основном церемониальная должность, но он имеет ограниченные права ветировать принятые парламентом законы, назначать премьер-министра и судей Конституционного суда.

Напомним, сегодня в Украине «день тишины» перед выборами президента.