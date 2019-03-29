Обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению народного депутата Надежды Савченко и экс-главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана направлен в Верховный суд, сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

«29 марта постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда представление и.о. председателя Соломенского районного суда об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению Савченко и Рубана удовлетворено частично, обвинительный акт в уголовном производстве направлен в Верховный суд для определения подсудности», - говорится в сообщении.

Вынося решение, коллегия судей исходила из того, что Киевский апелляционный суд не в праве решать вопрос о направлении уголовного производства из одного суда в другой, поскольку, согласно обвинительному акту, уголовные правонарушения совершались в пределах территориальной юрисдикции различных апелляционных судов.

Напомним, дело народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана должен был рассматривать Соломенский районный суд Киева.

До этого производство должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области. Туда рассмотрение перенесли из Славянска, поскольку большинство свидетелей по этому делу или живут в этом городе, или же им удобнее добираться до него.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

23 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу без альтернативы внесения залога.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.