Дестабилизация ситуации на выборах радикальными группами возможна лишь в случае, если такое решение будет принято одним из кандидатов, но Министерство внутренних дел справится с этим. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с представителями Всемирного конгресса украинцев и Национального демократического института (США), которые являются наблюдателями на выборах, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Миф первый: «радикальные группы сорвут выборы». Этот миф не соответствует действительности, поскольку у нас достаточно сил предотвратить такую ​​ситуацию где, где она может возникнуть. Миф второй: «радикальными группами руководит МВД и это личная армия Авакова». Этот миф больше связан с эмоциями и политикой, когда несколько кандидатов не знают, как отвечать на вопросы радикалов и пытаются сместить акценты», - заявил Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что даже если и возникнет любая нештатная ситуация, она будет очень быстро урегулирована.

«У нас нет никаких рисков от радикальных групп не во время, ни после выборов. И даже если что-то произойдет на отдельном избирательном участке, это будет локализовано очень быстро. У нас достаточно сил, а у них нет сил сопротивляться», - сказал глава МВД.

«Я призываю, не переводят фокус своего внимания на радикальные группы, это не риск. Риск в том, что их может использовать кто-то из штабов», - отметил министр внутренних дел.

По словам Авакова, риск дестабилизации ситуации после первого тура выборов все же существует, но такое развитие событий возможно только по решению отдельных кандидатов. «Риском может быть решение одного из штабов кандидатов в случае, если разрыв между ними окажется небольшим и будет много обращений о нарушениях. В таком случае ими могут быть использованы радикальные группы, а затем в ситуацию может вмешаться страна-агрессор и это может стать гораздо большим риском», - отметил Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что призвал всех кандидатов не прибегать к уличным протестам и соблюдать закон.

«Тем не менее, мой прогноз, что мы получим спокойное развитие событий», - резюмировал Аваков.

Как сообщал ForUm, представитель «Национальных дружин» Игорь Вдовин заявил, что на избирательных участках возможно применение силы наблюдателями от общественной организации «Национальные дружины» в случае фальсификаций.

После этого Центральная избирательная комиссия обратилась к Службе безопасности Украины и Национальной полиции относительно заявления «Национальных дружин» о применении ее наблюдателями силы в случае фальсификаций на выборах.

Позже глава МВД заявил, что ни одна общественная организация не будет иметь права силовым способом вмешиваться в избирательный процесс.