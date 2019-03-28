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В Администрации Президента Украины вслед за извинениями BBC ожидают извинений от телеканала «1+1» за клевету.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

«ВВС извинилась за распространение лжи о Президенте Украины и потому по решению суда заплатит ему компенсацию. Ждем извинений от «1+1», - написал он в Facebook.

Напомним, ВВС принесла извинения Президенту Украины Петру Порошенко за некорректный материал, в котором говорилось о том, что его сторона заплатила деньги встречу с Дональдом Трампом.

25 марта стало известно, что Порошенко решил подать в суд на телеканал «1+1».
ForUm

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