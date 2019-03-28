Российский актер Федор Добронравов, которому Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину, планирует выступить в аннексированном Крыму. Информация о предстоящих гастролях актерского коллектива с участием Добронравова обнародована на сайте керченского ДК «Корабел».

Добронравов играет в спектакле «Ловушка для мужа», который покажут в Керчи 8 апреля. В спектакле также участвуют российские артистки Татьяна Васильева и Елена Сафонова, пишет Радио Свобода.

27 марта стало известно, что Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет сериала «Сваты». По иску компаний «1+1» и «Киноквартал», суд признал противоправным и отменил запрет на въезд актеру «Сватов» Федору Добронравову.