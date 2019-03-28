Радикальная партия в прошлом году получила рекордные взносы от физических лиц. В четвертом квартале общий бюджет политсилы составлял более 66 млн гривен, из которых около 80% - частные вложения, сообщает Движение Честно.

В течение 2016-2017 годов доля частного финансирования партии Олега Ляшко составляла всего 2%, но в IV квартале прошлого года количество физических лиц, профинансировавших партию, значительно выросло.

От физических лиц в прошлом году «радикалы» получили 52 миллиона гривен, что в 50 раз больше, чем совокупно за 2,5 года до этого.

Деньги массово начали поступать в октябре, а их количество к концу года постоянно росло. От разных людей в один и тот же день начислялись одинаковые суммы.

К примеру, 10 декабря десять человек из Запорожья перечислили по 99 тыс., а 10 октября сторонники партии 34 раза присылали по 14 тыс.

Заметим, что согласно банковским правилам, если сумма перерасчета превышает 15 тыс. гривен, то в банке должны идентифицировать лицо, осуществляющее вклад, и скопировать его документы. Если же вклад меньше – этого делать не нужно.

Суммы, которые доноры перечисляли на счет партии, обычно повторяются. Так 49500 перечисляли 52 раза, 65 раз отдавали по 99 тыс., 137 раз перечисляли по 100 тыс. гривен, а еще 50 раз по 14 тыс. гривен.

Нардеп Сергей Рыбалка 22 декабря 10 раз перечислил партии по 49 тыс. гривен.

Доноры, с которыми удалось связаться Честно, подтвердили, что перечисляли Радикальной партии деньги. Однако детальный анализ свидетельствует о том, что не все жертвователи могли себе позволить перечислять указанные суммы.

Так, среди доноров партии Ляшко есть нардепы, чиновники, руководители областных и районных ячеек политсилы, государственные служащие, преподаватели университетов и даже гадалка.

Например, жительница Вишневого Киевской области, Наталья Эристави, которая позиционирует себя как «ясновидящая потомственная, белый маг: денежная магия, любовная магия, снятие деструктивных программ» отдала партии Ляшко 118 тыс. гривен.

Почти 50 тыс. гривен дал руководитель кировоградской школы-интерната I-III ступеней, лицея «Сокол» Сергей Сторчаус. Такие вложения он объясняет личными предпочтениями.

Его сын, Виталий Сторчаус, который работает заведующим сектором по вопросам архивного дела районного совета Кропивницкого, перечислил Ляшко еще 40 тыс. гривен. В 2017 году он задекларировал всего 117 тыс. гривен зарплаты.

Студентка Наталья Соколик, которая еще в октябре прошлого года искала работу секретаря с зарплатой в 10 тыс. гривен, уже в декабре перечислила Радикальной партии 99 тыс. гривен. Впоследствии 49 тыс. ей вернули. К октябрю девушка работала кассиром торгового зала на заправке.

«Да, я перечисляла 50 тысяч. А может и 99, точно не помню, надо пересмотреть квитанции», - заявила она, добавив, что финансировала партию, ибо «ей это нравится».

Ассистент кафедры публичного права Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Андрей Худик проспонсировал «радикалов» на 85 тыс. гривен.

Согласно декларации, Худик в 2017 году заработал 150 тыс. гривен. В то же время, согласно финансовому отчету партии, преподаватель в течение 2018 получил заработную плату от Радикальной партии на сумму 11193.

Факт того, что он одновременно берет деньги в партии, а затем ее финансирует, для Худика странным не кажется. В комментарии он заявил, что перечислял политсиле около 50 тыс., а также деньги посылал его брат.

Деньги партии перечислило также доверенное лицо кандидата в президенты Руслана Рыгованова. Предприниматель Олеся Белецкая з Горишних Плавнив подтвердила, что она дала на партию Ляшко около 100 тыс. гривен и одновременно является доверенным лицом другого кандидата.

Еще одно доверенное лицо Руслана Рыгованова - Андрей Шлагин из Днипра, бывший член партии «Наша Украина», профинансировал политсилу еще на 149 тыс. гривен.

Алексей Акопов, предприниматель и помощник на общественных началах нардепа-радикала Сергея Скуратовского, дал партии 99 тыс. гривен. За день до этого еще 100 тыс. дала его жена Карина Акопова.

Еще одна помощница Скуратовского, предприниматель Елена Добровольская дала партии 1,1 миллиона гривен.

Систематически давал деньги (всего 60 тыс.) нардеп от «Народного фронт» Евгений Дейда, неформально присоединившийся к радикалам.

Почти 1,4 миллиона гривен в декабре перечислил бывший нардеп Юрий Парфенов.

Мэр Немирова Виктор Качур, который в 2017 заработал 333 тыс. гривен, перечислил Ляшко в 2018 году 250 тыс. гривен. Очевидно, для этого также пришлось потратить 400 тыс., которые Качур хранил наличными.

Елена Антонова, пенсионерка, депутат Райгородского сельского совета на Луганщине дала Ляшко 14 тыс. гривен. В декларации же указано, что в течение 2017 она получила всего 17169 гривен пенсии, а сбережений не было.

Значительная часть доноров радикалов - предприниматели. Часть из них подтвердили движению свою приверженность Радикальной партии.

Так, владелец строительных компаний Вячеслав Лигостаев перечислил политсиле 1 млн гривен.

Предприниматель из Закарпатья Иван Мадьяр течение недели в декабре прошлого года перечислил радикалам 500 тыс. гривен. Киевлянка Анна Тимошенко отдала «радикалам» 1,3 миллиона гривен.

Часто деньги партии перечисляли руководители организаций и просто члены партии, доход которых отследить трудно.

Член Радикальной партии Олега Ляшко из Борисполя, пенсионер по инвалидности Юрий Федун, отдал партии 202 тыс. гривен. А зарплаты у этой же партии получил 158 тыс. гривен.

В IV квартале 2018 Радикальная партия потратила на пропаганду более 47 млн гривен. Больше всего политсила вложила в рекламу на центральном телевидении и участие в эфирах на региональном ТВ - в общем 28 млн.

Значительную часть государственных средств в политсиле тратят на джинсу и участие партийцев в эфирах региональных телеканалов и радио.

За один такой «медиавизит» в областном центре «радикалы» платят 60-80 тысяч. При этом используют именно средства государственного финансирования.