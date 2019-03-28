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Президент Петр Порошенко убежден, что вопросы, касающиеся Украины, должны обсуждаться только при поддержке и участии международных партнеров, поскольку Россия воспринимает только позиции силы.

«Именно поэтому мы идем в НАТО, потому что НАТО – это не когда каждый за себя. НАТО – когда один за всех и все за одного. НАТО – это когда 30 стран-членов обеспечивают неприкосновенность границ. И это значительно усилит», - сказал Глава государства в интервью украинским телеканалам, отвечая на вопрос о том, каким он видит формат двусторонних переговоров с Россией после выборов.

«Тот, кто добровольно отказывается от этой поддержки, наверняка имеет какие-то другие цели. Какие? Он либо говорил, «я стану на колени и пойду просить прощения, протяну руку, только со слезами на глазах», он говорит «я вымолю прощение для Украины». Запомните, если вы не очень внимательно смотрели российские фильмы: Москва слезам не верит. Москва признает только силу. Силу Украинского государства, силу украинского войска, силу мировой коалиции», - сказал Порошенко. Он также процитировал слова гимна украинской армии «Родились мы в великий час»: «Ибо плач, господин кандидат, никому не дал еще свободы. А кто борец – тот получает мир».

Что касается того, возможны ли двусторонние форматы переговоров с руководством или представителями России, как это обещают другие кандидаты на пост Главы государства, он сказал: «Могут ли быть двусторонние переговоры? Ну, конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших мировых партнеров по проукраинской коалиции? Очевидно, что слабее».

«Мы можем проговорить, например, о том, чтобы немедленно освободить украинских военных моряков? Мы можем проговорить о том, чтобы немедленно была обеспечена свобода судоходства или возвращены украинские военные корабли? Можем. Но комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила», - сказал Президент.

Напомним, Порошенко заявил, что не Путину решать, кто будет Президентом Украины.  
ForUm

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