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Русская Православная Церковь тщательно рассмотрит обращение о содействии в обмене пленными между сторонами конфликта на юго-востоке Украины, направленное главой Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) Межрелигиозному совету России (МСР).

Фото: Место обмена пленными на Донбассе 27 декабря / REUTERS

Об этом сообщил зам. председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе, передает ТАСС.

– Разумеется, Русская Православная Церковь уже неоднократно принимала участие в обмене пленными и освобождении тех людей, которые удерживаются в ходе этого братоубийственного конфликта. Обращение Всеукраинского совета Церквей будет соответственно изучено со всем вниманием, – сказал Вахтанг Кипшидзе.

Он добавил, что «гуманитарные проблемы, связанные с конфликтом на юго-востоке Украины, всегда лежали в сфере интересов Русской Православной Церкви».

Ранее СМИ сообщили, что на заседании Межрелигиозного Совета России его председатель, глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион заявил, что глава ВСЦиРО Яков Дов Блайх направил МСР письмо, в котором попросил содействия в обмене пленными между сторонами продолжающегося на юго-востоке Украины конфликта.

Владыка Иларион подчеркнул, что в прошлом ВСЦиРО уже обращалось к МСР с похожими просьбами, в ответ на которые принимались миротворческие заявления.

Как сообщалось, 25 декабря 2017 года при участии Русской Православной Церкви и лично патриарха Кирилла в Даниловом монастыре Москвы была достигнута договоренность между сторонами конфликта на юго-востоке Украины об обмене военнопленными, который состоялся 27 декабря того же года.
ForUm

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