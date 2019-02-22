НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 марта 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Как сообщает пресс-служба НАК, предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, «Нафтогаз» предлагает газ по цене 7405 - 8160 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

По сравнению с ценами на февраль 2019 года, в марте цены уменьшены на 14,5-15,1%.

С подробными условиями коммерческого предложения Нафтогаза можно ознакомиться на сайте компании по ссылке.

Справка. С 1 октября 2015 введен в действие Закон Украины «О рынке природного газа», предусматривающий, что поставки природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом. Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъектов рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязанности в объеме и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины.