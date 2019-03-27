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Европейский Союз не признает суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами. Об этом говорится в декларации Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини от имени Евросоюза, размещенной на сайте Совета ЕС, сообщает УНИАН.

«Позиция Европейского Союза относительно статуса Голанских высот не изменилась. В соответствии с международным правом и резолюциями Совета безопасности ООН №242 и №497, Европейский Союз не признает израильский суверенитет над оккупированными Голанскими высотами», - подчеркнула Могерини.
В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что Украина выполняет решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно статуса Голанских высот. 

В понедельник, 25 марта, президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

ООН продолжит политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

В то же время в Министерстве иностранных дел заявили, что Украина выполняет решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно статуса Голанских высот. 

Голанские высоты - спорная территория, которую считают своей Сирия и Израиль. До 1967 года они входили в состав Сирии, но израильская армия захватила большую часть этой территории во время Шестидневной войны в июне 1967 года. С тех пор сирийские и израильские силы разделяет демилитаризованная линия.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. Совбез ООН не признал этого решения.
ForUm

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