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Вчера, 26 марта, в Николаеве после применения патрульными полицейскими спецсредств внезапно умер задержанный мужчина, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Около десяти часов вечера в полицию поступило сообщение, что в Заводском районе на улице Карпенко в жилом квартале происходит драка. На место происшествия срочно приехала патрульная полиция.

Свидетели рассказали, что неизвестный обнаженный мужчина приставал к супругам, задевал женщину, ударил мужчину. После чего скрылся в дворах многоэтажек.

Полицейские начали поиски и вскоре увидели мужчину, обнаженного по пояс, который совершал хулиганские действия, и было очевидно, что он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В главке подчеркнули, что при попытке полицейских приблизиться к мужчине он начал убегать, осуществлял неповиновение и стал бросаться на стражей порядка и оказывать сопротивление. Полицейскими были применены газовый баллон и наручники.

Через несколько минут правоохранители заметили, что мужчине стало плохо. Патрульные сняли спецсредство и начали оказывать первую неотложную помощь, а также сразу вызвали карету скорой помощи. Через несколько минут к месту происшествия прибыли медики, проводившие реанимационные мероприятия, но спасти жизнь человека не удалось.

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия и личность умершего. Тело мужчины будет направлено на проведение экспертизы с целью установления причины смерти. После выяснения всех обстоятельств будет предоставлена ​​правовая квалифиция события.
ForUm

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