Коллегия судей Соломенского райсуда удовлетворила ходатайство адвокатов депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана об отводе этой коллегии. Теперь дело передадут в Киевский апелляционный суд для определения другого суда, сообщает ZN.UA.

Решение об отводе коллегии приняли на заседании 26 марта.

Сторона защиты подала ходатайство из-за нарушений при определении состава суда системой автораспределения дел, сообщил адвокат Валентин Рыбин.

По его словам, в Соломенском суде больше не осталось судей, которые могут рассматривать это дело, поэтому апелляционный суд должен передать его в другой суд.

Напомним, дело народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана должен был рассматривать Соломенский районный суд Киева.

До этого производство должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области. Туда рассмотрение перенесли из Славянска, поскольку большинство свидетелей по этому делу или живут в этом городе, или же им удобнее добираться до него.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

23 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу без альтернативы внесения залога.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.