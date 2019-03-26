За разбойное нападение на ювелирный магазин в Борисполе правоохранители задержали группу иностранцев, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

14 марта в Борисполе неизвестные в масках и в камуфляжной форме ворвались в ювелирный магазин. Угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен и скрылись.

Во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с коллегами бориспольской полиции и бойцами батальона полиции особого назначения задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ими оказались четверо граждан Республики Азербайджан в возрасте от 37 до 41 года, которые находятся на территории государства незаконно.

Для документирования их преступной деятельности работники полиции Киевщины провели колоссальную работу.

В частности, полицейские провели 9 неотложных обысков по местам временного проживания иностранных граждан на территории столицы, Киевской и Черниговской, где обнаружили и изъяли соответствующие вещественные доказательства и орудия совершения преступления.

Также в качестве вещественных доказательств изъяты автомобили с иностранной регистрацией «Honda Civic», «Ford Mondeo», на которых передвигалась группа злоумышленников.

По месту временного проживания иностранцев также задержали еще трех их соотечественников, которые на протяжении года на территории Украины находятся без разрешения на временное проживание. Сейчас решается вопрос о выдворении их за пределы государства с запретом на въезд.

Задержанным иностранцам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полиция проверяет нападавших на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева, области и других регионов Украины. Сейчас доказана их причастность к совершению разбойного нападения в январе этого года на ювелирный магазин в городе Кривой Рог.