Вечером 14 марта в Борисполе Киевской области трое неизвестных в масках и с автоматами ограбили ювелирный магазин. После этого нападавшие скрылись с места преступления, сообщает Информатор.

Нападение произошло около 18:47, а уже в 19:25 правоохранительными органами был введен план «Сирена».

По имеющейся на данный момент информации, нападавшие, угрожая оружием, завладели ювелирными украшениями и скрылись. На данный момент в Киеве и области введен оперативный план «Сирена». Отметим, что его вводят, когда происходит розыск вооруженных и других преступников, представляющих повышенную общественную опасность.

Правоохранители ищут автомобиль Rover серого, красного или бордового цвета. Есть вероятность того, что преступники направлялись в сторону столицы.