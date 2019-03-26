Вчера, 25 марта, Пенсионный фонд завершил выплачивать наличными субсидий пенсионерам. Об этом на своей странице Facebook сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

По его словам, до конца недели Укрпочта и Ощадбанк доставят остальным субсидиантам их помощь для оплаты коммунальных платежей.

Кистион подчеркнул, что на помощь малообеспеченным слоям населения правительство направило 5,7 млрд.

«Монетизация субсидий состоялась», – подытожил он.

Напомним, с 1 марта правительство начало выплату субсидий наличными тем гражданам, которым она назначена в 2018 году.

С 12 марта Ощадбанк начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидия назначена до 31 декабря 2018 года.