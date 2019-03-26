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В Русской Православной Церкви призвали власти Украины после выборов изменить отношение к верующим Украинской Православной Церкви и не загонять их насильно в новосозданную религиозную структуру. 

Фото: РИА Новости

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Мы ожидаем того, чтобы украинская власть выполняла свои обещания, которые были неоднократно озвучены, о том, что верующие всех религиозных конфессий будут иметь право ходить в свои храмы, в свои культовые здания, что их не будут загонять силой в какую-то новую, насильственно созданную государством структуру, как это сейчас, к сожалению, происходит. Вот это наше главное пожелание и нынешней власти, и той, которая появится в Украине после выборов», - сказал митрополит Иларион.

По его словам, в Русской Православной Церкви выступают за то, чтобы в стране соблюдались права человека.
«То, что происходит сейчас в Украине, когда крупнейшая религиозная конфессия в Украине, по сути, поставлена вне закона, когда государство требует, чтобы она в принудительном порядке сменила свое наименование, это вопиющее и неслыханное нарушение прав человека. Мы очень надеемся на то, что это беззаконие будет остановлено», - подчеркнул иерарх. 

Он отметил, что основная масса православных верующих Украины продолжает оставаться в лоне Украинской Православной Церкви – «канонической Церкви, у которой пытаются отобрать сейчас ее название, у которой сейчас отбирают ее храмы». 

Митрополит Иларион подчеркнул, что создание новой религиозной структуры «по указу президента Порошенко при поддержке Константинопольского патриарха, это беззаконие не поддержала ни одна поместная Церковь, что само по себе очень красноречиво свидетельствует о том, что совершено беззаконное деяние, и допущенная ошибка требует исправления», - заключил митрополит.
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